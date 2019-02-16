أدى التطور المستمر للهواتف الذكية وكذلك تزايد اعتماد الخدمات المالية على التكنولوجيا الرقمية إلى ظهور وازدهار تطبيقات دفع الأموال وتحويل العملات، وكثيرًا ما نحتاج إلى معرفة أسعار صرف العملات الأخرى سواء أثناء السفر أو أثناء شراء ما نريد من المتاجر الإلكترونية المختلفة، لذلك تبرز أهمية استخدام تطبيقات تحويل العملات لنتمكن من معرفة أسعار صرف العملات المختلفة بسهولة من خلال هواتفنا الذكية.

سنستعرض اليوم 6 تطبيقات لمحبي السفر تساعدهم على تحويل العملات بسهولة:

1- تطبيق Currency Easy Converter

يتيح لك تطبيق Currency Easy Converter تحويل العملات بين أكثر من 180 عملة حول العالم مع توفير أسعار صرف لحظية Real-Time Rates، بالإضافة إلى الوصول إلى أسعار العملات الرقمية بما في ذلك عملة البيتكوين.

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يوفر لك التطبيق إمكانية استخدامه خلال وضع عدم الاتصال بالإنترنت، كما يوفر المخططات والرسوم البيانية لأسعار العملات والتغير الذي يطرأ عليها على مدار الأسبوع والشهر، كما يتيح لك الإطلاع على رسم بياني لتاريخ سعر صرف العملة التي تريدها حتى 5 سنوات ماضية.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق + Money Converter

يتميز تطبيق + Money Converter بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة، ويتيح لك تحويل العملات بين أكثر من 150 عملة حول العالم مع توفير أسعار صرف لحظية، مع الكشف التلقائي عن العملة المحلية للبلد الذي تكون متواجدًا به Auto Detects Local Currency.

يتضمن التطبيق آلة حاسبة مدمجة لإجراء العمليات الحسابية على أسعار صرف العملات، ويمكنك استخدامه خلال وضع عدم الاتصال بالإنترنت، كما يتيح لك إنشاء قائمة بالعملات المفضلة لتتمكن من الوصول إليها بشكل سريع.

يقدم لك التطبيق العديد من النصائح حول تحويل العملات، كما يدعم ميزتي Slide Over و Split View على أجهزة آيباد لتتمكن من استخدامه مع أي تطبيق آخر على نفس الشاشة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، وللأسف لا يوجد منه إصدار لمستخدمي أجهزة أندرويد.

3- تطبيق Fast Currency Converter

يمكنك من خلال تطبيق Fast Currency Converter تحويل العملات بسرعة وسهولة، كما يقوم التطبيق بتحديث الأسعار بشكل فوري، ويتيح لك التطبيق إنشاء قائمة بالعملات المفضلة لتسهيل تصفحها، ويمكنك استخدامه خلال وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

يتمتع هذا التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة للغاية تتكون من ثلاث شاشات الأولى لجميع العملات والثانية لقائمة العملات المفضلة التي أنشأتها، والثالثة هي شاشة التحويل، وهذا يسهل عليك البحث عن العملات المختارة لإضافتها إلى قائمتك الشخصية.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Currency

يتمتع تطبيق Currency بانتشار واسع حول العالم حيث أنه يعتبر أول تطبيق تحويل عملات تم إطلاقه على متجر آيتيونز حيث تم إطلاقه في عام 2008، وهو ضمن أول 500 تطبيق تم إطلاقهم على متجر آيتيونز.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة ويتيح لك تحويل العملات بين أكثر من 160 عملة حول العالم، ويمكنك استخدامه في وضع عدم الاتصال.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق Currency Foreign Exchange Rate

يتميز تطبيق Currency Foreign Exchange Rate بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة، ويتيح لك تحويل العملات بين أكثر من 170 عملة حول العالم بالإضافة إلى دعم الفضة والذهب والبيتكوين، وتوفير أسعار صرف لحظية.

يُعد هذا التطبيق خيار مثالي لمحبي السفر حيث يتيح لك استخدامه في وضع عدم الاتصال لتجنب رسوم التجوال باهظة الثمن، كما يتيح لك إنشاء قائمة بالعملات المفضلة لتتمكن من الوصول إليها بشكل سريع.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

6- تطبيق CalConvert

يتيح لك تطبيق CalConvert تحويل العملات بين أكثر من 150 عملة حول العالم مع توفير آلة حاسبة متقدمة تساعدك على حل معادلات الرياضيات المعقدة أثناء حساب أسعار العملات.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ويدعم 24 لغة مختلفة، وبالإضافة لخاصية تحويل العملات بالتطبيق فإنه مزود أيضًا بإمكانية التحويل بين أكثر من 600 وحدة مثل السرعة والقوة والوزن وعزم الدوران وغير ذلك الكثير.

يتيح لك التطبيق إمكانية استخدامه خلال وضع عدم الاتصال بالإنترنت، كما يمكنك من خلاله حفظ جميع الحسابات ونسخها أو مشاركتها مع الآخرين.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، وللأسف لا يوجد منه إصدار لمستخدمي أجهزة أندرويد.