الفيسبوك قد تتعرض لغرامة مالية بمليارات الدولارات من لجنة التجارة الفيدرالية

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت الفيسبوك محورًا للعديد من فضائح الخصوصية على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، وتمكنت الشركة في معظم الحالات من الفرار دون أن تتأثر. ومع ذلك، يبدو أن حظها على وشك أن ينتهي لأنه صدر اليوم تقرير جديد من صحيفة واشنطن بوست يشير إلى أنه قد يتم تغريم الفيسبوك بمليارات الدولارات من قبل لجنة التجارة الفيدرالية.

يقول التقرير أن لجنة التجارة الفيدرالية والفيسبوك تجريان حاليًا محادثات للتفاوض بشأن غرامة سيتم فرضها على الشركة بسبب إنتهاكات الخصوصية التي أقدمت عليها الفيسبوك في السنوات الماضية. وعلى إفتراض أنها تمكنت من التوصل إلى رقم مناسب، فمن الممكن أن تكون هذه هي أكبر غرامة تفرضها لجنة التجارة الفيدرالية على شركة تقنية حتى الآن، ولكن ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول مقدار هذه الغرامة.

منذ ذلك الحين، أكدت الفيسبوك أنها تجري محادثات مع لجنة التجارة الفيدرالية، ولكنها رفضت تقديم أي تفاصيل إضافية. ووفقا للسيناتور الديمقراطي Richard Blumenthal، فقد صرح بالقول : ” تواجه الفيسبوك لحظة الحساب، والطريقة الوحيدة التي سيأتي بها هذا الحساب هو أمر من لجنة الإتصالات الفيدرالية يفرض عقوبات صارمة وعقوبات أخرى تمنع هذا النوع من إنتهاكات الخصوصية في المستقبل “.

ومن جهة أخرى، صرح المدير التنفيذي لمركز الخصوصية الإلكترونية Electronic Privacy Information Center، السيد Marc Rotenberg بالقول : ” إنه سؤال مفتوح في هذه اللحظة حول ما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية وكالة فعالة للخصوصية، وهو أيضًا سؤال مفتوح حول ما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية مستعدة لإستخدام سلطتها الحالية لحماية خصوصية المستهلكين في الولايات المتحدة “.