شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ اختبار نسخة ويندوز 10.. تصل فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت عملية اختبار نسخة جديدة من نظام تشغيلها ويندوز 10، إلا أن هذه النسخة لن تصدر قبل 2020، حيث ترى مايكروسوفت أن هذه النسخة تحتاج إلى الكثير من الوقت لإجراء الاختبارات على عكس المعتاد، إذ إن الشركة لم تطلق أى من التحديثات الكبيرة لعام 2019 بعد وبدأت بالفعل باختبار نسخة 2020.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فتقوم مايكروسوفت بالعادة بإطلاق تحديثين كبيرين لنظامها فى مارس أو أبريل من كل عام ومن ثم أكتوبر أو نوفمبر، إلا أنه حتى الآن لم تصل أى نسخة للمستخدمين بطبيعة الحال كونها فى مراحل اختبار.

وكشف التقرير أن النسخة التى تعمل مايكروسوفت على اختبارها فى الوقت الحالى تحمل اسم 20H1 على النسخة التى بدأت اختبارها، وهو اسم يوحى بأنه تحديث 2020 فى النصف الأول من العام، وقد بدأ المطورون بالفعل بالحصول على النسخة لاختبارها لكن كما ظهر فهى لا تحتوى على مزايا جديدة مهمة حتى الآن.