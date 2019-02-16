شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على شركة تسويق فى بريطانيا للترويج لمنتجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت أبل على شركة DigitalTiger للتسويق الرقمى فى خطوة قد تعزز من التسويق الرقمى للشركة وتجعلها ذات صلة. وأظهر الإيداع التنظيمى فى ديسمبر أن شركة أبل تسيطر الآن على شركة Operatedata Ltd المعروفة بالاسم القانونى لـ DataTiger.

ووفقاً لموقع فون آرينا الهندى، المعنى بشئون التكنولوجيا، فتستخدم أبل حاليًا العديد من أشكال التسويق الرقمى، بما فى ذلك رسائل البريد الإلكترونى لعرض المنتجات الجديدة ودفع الإخطارات لتشجيع المستخدمين على الاشتراك فى خدمات مثل Apple Music وأكثر من ذلك.

وتقول شركة DataTiger، وهى شركة ناشئة مقرها بريطانيا، إن التكنولوجيا يمكنها تحسين رحلة التسويق للعملاء عن طريق استخدام البيانات لإرسال المواد إلى المستهلكين بدقة أكبر بالإضافة إلى دفع الإخطارات.