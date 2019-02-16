شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تسعى لبناء طريق سريع ذكى قائم على شبكات الجيل الخامس 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة تيليكوم الصينية للاتصالات China Mobile المملوكة للدولة تقوم بالفعل ببناء أول طريق سريع ذكى قائم على شبكات الجيل الخامس، وهو نظام طرق على مستوى المدينة قادر على دعم خدمات النقل المنسقة عبر الشبكة الخلوية.

ووفقا لما نشره موقع venturebeat الأمريكى، فقد اتفق مشغلو الاتصالات والطرق السريعة فى الصين على إطلاق أول مشروع لطريق سريع فى البلاد يقع فى وسط مقاطعة "خبي" الصينية، حيث يجرى حاليًا إنشاء البنية التحتية فى Wuhan، عاصمة مقاطعة "خبي" التى تقع فى وسط الصين.

فيما تخطط China Mobile، باعتبارها أكبر شركة اتصالات فى البلاد، لطرح مجموعة من خدمات شبكات الجيل الخامس 5G على الطريق السريع، مثل محطات التحصيل الذكية، والتى يمكن أن تتخلص من أجهزة الإرسال والاستقبال الإلكترونية الحالية، فيما يعتزم فرع هوبى التابع لشركة تشاينا موبايل تخصيص مواقع لمحطات قاعدة 5G عبر أقسام الطرق السريعة فى المقاطعة لإجراء اختبارات على محطات التحصيل الذكية.

كذلك تخطط الشركة لجمع معلومات حركة المرور فى الوقت الفعلى وتقديم تنبؤات بمساعدة من الذكاء الاصطناعى باستخدام البيانات، بالإضافة إلى دعم السيارات ذاتية القيادة، وبالرغم من أن الشركة الصينية ليست أول شركة اتصالات فى العالم تعلن عن خطط لإنشاء طرق سريعة معتمدة على شبكات 5G، إلا أنها قد تكون أول شركة تقدم خدمات النقل التجارية على الطرق السريعة بالاعتماد على التقدم الذى أحرزه المنافسون فى الدول الأخرى