شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 خطوات لحماية خصوصيتك وبياناتك من التجسس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل التقدم التكنولوجى السريع للغاية الذى نعيشه يومنا هذا، لا يزال هناك مشكلة تزداد خطورتها بالتوازى مع التطور التكنولوجى ، وهى القرصنة واختراق الحسابات والبيانات وتوجيه هجوم بالفيروسات من اجل سرقة البيانات الشخصية والأرصدة.

ومن اجل تأمين الحسابات اشار موقع gadget now إلى عدة تدابير وهى:

كلمة المرور

تعد كلمة المرور هى مدخل الهاكرز لسرقة البيانات والاستيلاء على الحسابات ، وينصح خبراء الامن الاليكترونى بعدم اختيار كلمة مرور قصيرة ، إنما تكون طويلة وبها حروف وأرقام معا، ومن أبرز التدابير هو عدم استخدام نفس كلمة السر ( المرور) فى اكثر من حساب .

إذن السماح للتطبيقات

السماح لبعض التطبيقات بالوصول إلى الصور والملفات هو أخطر خطوة يجريها الكثير من مستخدمى الاجهزة الذكية ، من خلاله يمكن الوصول لمحتوى الجهاز الاحتفاظ به، وفى حالة الاحتياح للسماح للتطبيق بالوصول إلى البيانات فينبغى إلغاء هذا السماح بعد قضاء المهمة او العمل عليه.

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الشبكات اللاسلكية

استخدام شبكات الـ"واى فاى" الغير معلوم مصدرها هى تهديد صريح للبيانات، فكل كلمات المرور والبيانات التى تتم على الجهاز الذكى يمكن الاستحواذ عليها من قبل صاحب الشبكة، لذلك يتوجب استعمال "واى فاى" خاص.

نشر البيانات عبر مواقع التواصل

ينصح الخبراء بعدم نشر اى معلومات صحيحة عن المستخدم ذاته على مواقع التواصل المختلفة فهى تكون متاحة للجميع، وخاصة ان الفترة الاخيرة تم تسريب بيانات الملايين عبر موقع فيس بوك على سبيل المثال.