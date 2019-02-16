الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن لوحات الإعلانات وأعمدة الإنارة

قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه رغم أن درجة الحرارة لم تكن منخفضة إلا أن المواطن شعر ببرودة الجو، كاشفًا أن السبب يعود لنشاط الرياح.
وأضاف "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الرافدين"، أن اليوم السبت درجات الحرارة ستكون مثل الجمعة ولكن سيقل نشاط الرياح وستكون ممطرة على السواحل الشمالية من البلاد، مؤكدا أن الأمطار ستكون انتهت
اليوم من القاهرة، ولكن سيستمر تكاثر السحب التي تحجب أشعة الشمس عن العاصمة.
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