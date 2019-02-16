كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “arcimoto” تكشف عن سيارتها الكهربائية ذات الثلاث عجلات “Evergreen”

متابعة-سنيار: في عام 2007، كشفت شركة “Arcimoto” عن أول سيارة كهربائية صغيرة FUV في العالم متوفرة في تجارة التجزئة.

وقد كشفت الشركة عن “Evergreen”، التي ستكون السيارة الكهربائية الرئيسية الخاصة بها، وتهدف إلى توفير تنقل كهربائي بأسعار معقولة للجميع، وخاصة في أسواق الولايات المتحدة في عام 2019.

توفر المحركات المزدوجة للمركبة قوة كافية – 81 حصان – لقطع من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 7.5 ثانية وبسرعة قصوى 75 ميل بالساعة.

هذا بالإضافة إلى معدل قيادة متوسط ​​100 ميل لكل شحنة، والذي يعمل مع شاحن كابل من المستوى الأول، ومهما كان نشاطك، فإن “Evergreen” ستكون قادرة على التعامل بشكل مريح وممتع مع المهمة.

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السيارة الصغيرة، مزودة بثلاث عجلات فقط وأربعة أبواب، وهي متوفرة في مجموعة واسعة من الألوان.

يتم تجهيز داخلية السيارة مسبقًا بمقاعد ساخنة مع أحزمة أمان متداخلة ومقابض مسخنة ومكبرات صوت بلوتوث ومخزن خلفي قابل للقفل.

ARCIMOTO تقبل حاليا الطلبات لإنتاج FUV ، ومن المتوقع أن يتم تسليم أول 100 نموذج بحلول نهاية يونيو 2019، بسعر 19،000 دولار لكل منها، وسيتم بناء هذه النماذج في مصنعها في ولاية أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية.