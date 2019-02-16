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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “ford” تصمم سريرا ذكيا يستخدم تقنية الحزام الناقل
متابعة-سنيار: ابتكر فورد نموذجًا أوليًا لسرير ذكي يستخدم تقنية الحزام الناقل، ويهدف لجعل كل طرف يلتزم بمساحته الخاصة، دون أن يزعج شريكه أثناء النوم.
السرير مزود بأجهزة استشعار الضغط التي تتحرك يمينا ويسارا، فور استشعاره أن أحد النائمين خرج عن نطاقه المحدد، ويعيده إلى جانبه برفق بمساعدة حزام ناقل مدمج.
تم تصميم “The Lane Keeping Bed” اعتمادا على ميزة المساعدة في الحفاظ على المسار، والتي تتوفر في معظم سيارات فورد، وتساعد السائق بفعالية في إرجاع السيارة بأمان إلى الممر الصحيح، وذلك من خلال دفع عجلة القيادة في الاتجاه الصحيح.
السرير هو جزء من “Ford Interventions”، وهو مشروع تابع لشركة “فورد”، يهدف إلى حل المشاكل اليومية، ويبقى السرير نموذجًا أوليًا، ما يعني أنه لا توجد خطط حالية من قبل الشركة، لطرحه في الأسواق.
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