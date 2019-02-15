شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب يمكن أن تنفجر بطارية هاتفك.. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الآونة الأخيرة تحولت بعض الهواتف الذكية إلى ألغام تنفجر دون وقت محدد أو سابق إنذار، وهو ما يخلف الكثير من الإصابات لمستخدميها.

وسلط موقع "انجدجيت" التقنى الضوء على الأسباب التى تسبب هذه الحوادث المتمثلة فى انفجار البطاريات أو اشتعال الهاتف، وهى كالتالى:

ارتفاع الحرارة

يسبب ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير تحطم خلايا البطارية ويمكن أيضا التسبب فى ماس كهربائى.

عيوب التصنيع

وكذلك عيوب التصنيع او شراء البطاريات مجهولة المصدر أو المزيفة فهى اكثر البطاريات التى تشتعل وتنفجر ذلك لتصنيعها من مكون خاطئة أو خطأ فى خط التجميع.

الكسور فى البطاريات

ويتسبب الكسر الداخلى الذى قد ينجم عن سقوط الهاتف فى تضخم وانفجارها فى النهاية، وذلك يرجع إلى انضغاط مادة البطارية المضغوطة التى تفصل الخلايا عن بعضها.

الشاحن الخاطئ

استخدام الشاحن الخاطئ يتسبب فى كارثة الماس الكهربائى واشتعال الهاتف المحمول، بسبب عدم انتظام التيار الكهربائى، الذى يكون زائد فى بعض الاحيان.