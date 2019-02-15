هاتف Energizer القادم يتميز ببطارية بسعة 18 ألف ميلي أمبير

تستعد الشركة الأوروبية المتخصصة في إنتاج الهواتف أفونير تيليكوم Avenir Telecom، الشريك الحصري الممول لشركة إنرجايزر موبايل Energizer Mobile، لإطلاق ما يصل إلى 26 هاتف جديد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، الذي ينعقد في وقت لاحق من هذا الشهر في مدينة برشلونة الإسبانية.

ومن بين هذه الهواتف الذكية القادمة، هناك هاتف Energizer Power Max P18K Pop، والذي كشفت الشركة يوم أمس الخميس عن أنه سوف يحتوي بطارية ضخمة بسعة 18 ألف ميلي أمبير، وهي أعلى سعة بطارية على الإطلاق تتواجد في هاتف ذكي، والتي تضمن أسابيع من عمر البطارية على شحنة واحدة.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج Helio P70 من ميدياتيك MediaTek، ويحتوي على شاشة كبيرة بقياس 6.2 إنش بدقة 2160×1440 بيكسل بدون نتوء، وخمس كاميرات، بما في ذلك كاميرا أمامية مزدوجة منبثقة بدقة 16+2 ميجابيكسل، وثلاث كاميرا خلفية بدقة 12+5+2 ميجابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 1080p.

كما يتضمن الجهاز ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، بالإضافة إلى فتحة MicroSD يمكنها مضاعفة مساحة التخزين، ومن بين المواصفات الأخرى، النسخة الأحدث من نظام التشغيل أندرويد باي 9 Android Pie، ومنفذ USB-C في الأسفل للشحن وسماعات الرأس السلكية.

ويعد الشيء الأكثر إثارة للاهتمام حول الهاتف هو البطارية الضخمة بسعة 18 ألف ميلي أمبير، إذ تدعي الشركة أن هذه البطارية الضخمة سوف تمكن الهاتف من إجراء ما يصل إلى 90 ساعة من المكالمات والاستماع إلى 100 ساعة من الموسيقى ومشاهدة ما يقرب من يومين من الفيديو على شحنة واحدة.

بينما تقول أن البطارية تدوم حتى 50 يومًا في وضع الاستعداد، مما يوفر حلًا ملموسًا لاحتياجات المستخدمين العصريين، كما يساعد تحسين البرنامج ونظام التشغيل على إطالة عمر البطارية، مما يعد بتجربة سلسة للمستهلك.

ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 18 واط (USB Power Delivery 2.0)، وهو أمر حيوي بالنسبة لقدرات البطارية بهذا الحجم، كما يمكنك أيضًا استخدامه كبنك طاقة لشحن الهواتف والملحقات الأخرى.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة أيضاً جهاز Energizer Ultimate U620S Pop و Energizer Ultimate U630S Pop خلال فعاليات MWC 2019، حيث يتميز كلا الهاتفين بكاميرا أمامية مزدوجة منبثقة.

كما ستكشف الشركة عن Energizer Ultimate U650S و Energizer Ultimate U620S و Energizer Ultimate U570S، والتي تتميز جميعها بنتوء صغير جدًا على شكل قطرة في الجهة الأمامية، مع تصميم على شكل حرف V وعلى شكل حرف U.

وتقول الشركة إنها تستعد لتلقي الطلبات المسبقة لهاتف Energizer Power Max P18K Pop خلال فعاليات المعرض، على أن يتم التسليم في شهر يونيو/حزيران من هذا العام.