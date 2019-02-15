Oppo تتخطى سامسونج في تايلاند على الرغم من تراجع الشحنات في الربع الأخير من العام 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق يتحدث عن وضعية سوق الهواتف الذكية في تايلاند في الربع الأخير من العام 2018. في السنوات الأخيرة، كثف عدد من كبار اللاعبين في هذا السوق بما في ذلك Xiaomi و Honor و Lava و Wiko المنافسة في هذا السوق الآسيوي.

بينما يحتفظ المستخدمون بهواتفهم الذكية لفترة أطول، فقد شهد السوق التايلاندي إنخفاضًا على مستوى الشحنات بنسبة 13.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017 بحيث تم شحن 4.9 مليون وحدة خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من العروض الترويجية الجذابة من شركات الإتصالات في تايلاند، إلا أن الملايين من المستخدمين في المناطق الريفية في البلاد يستخدمون الهواتف العادية بدون أي نية للترقية.

نمت الحصة السوقية لشركة Oppo بنسبة مذهلة بلغت 69.8 في المئة على أساس سنوي لتصل حصتها السوقية في البلاد إلى 22.2 في المئة متخطية بذلك شركة سامسونج التي تراجعت حصتها السوقية في البلاد إلى 21.2 في المئة. وفي الوقت نفسه، حصلت شركة Huawei على المرتبة الثالثة بحصة سوقية تبلغ 13.1 في المئة بعدما شهدت نموًا قويًا بنسبة 73.4 في المئة على أساس سنوي. ومن ناحية أخرى، شهدت الحصة السوقية لشركة Vivo نموًا ثابتًا لتصل إلى 13 في المئة بينما إنخفضت الحصة السوقية لشركة آبل بنسبة 52.2 في المئة لتصل إلى 8.6 في المئة فقط.

لا تتضمن أرقام Oppo الأجهزة التي تحمل العلامة التجارية Realme، في حين تتضمن أرقام Huawei الأجهزة التي تحمل العلامة التجارية Honor. وجدير بالذكر أن معظم مبيعات Oppo في تايلاند كان يقف وراءها كل من Oppo A3 و Oppo F7 و Oppo F9 بفضل الإستثمارات الضخمة للشركة في الجانب المتعلق بالتسويق والخدمات المحلية على مدار السنوات الخمسة الماضية. ويبقى التحدي الذي يواجه شركة Oppo حاليًا هو جذب المستخدمين ذوي الهواتف الراقية وإقناعهم بالتبديل من أجهزة سامسونج وآبل.

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