شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مميزات فى الأندرويد تجلب غيرة مستخدمى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن هواتف أيفون تعتبر حلم الجميع، إذ يرغب الكثير من المستخدمين فى امتلاك هاتف أبل، لكن فى نفس الوقت لا تزال هواتف أندرويد تحافظ على بريقها من خلال بعض المميزات التى توفرها ولا تتوافر فى هواتف الأيفون من أبل، لدرجة جعلت مستخدمى أيفون يشعرون بالغيرة من هواتف اندرويد، ويتمنون لو أنها موجودة فى هواتفهم الأيفون الذكية، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الاشياء كما يلى:

- مصباح إشعارات LED ملون

رغم المميزات الكثيرة التى يمتلكها هاتف ايفون، إلا أنه لا يمتلك ميزة "مصباح إشعارات LED ملون"، وهو الذى يوفر إشعار ضوئى عند وصول العديد من التنبيهات للمستخدمين سواء من المكالمات الفائتة، أو من إحدى شبكات التواصل الاجتماعى.

- مساعد جوجل الذكى

رغم أن أبل تمتلك مساعدها "سيري" الذكى، إلا أنه لا يوفر نفس المميزات التى يوفرها مساعد جوجل الذكى "جوجل أسستنت"، حيث يمكن تثبيت مساعد جوجل على أجهزة ايفون، كما أنه يتميز بسهولة الاستخدام مقارنة بسيري.

- تخصيص التطبيقات

يتيح نظام أندرويد، تخصيص شكل التطبيقات ووضعها فى مجلدات، فى أى موضع يريده المستخدم، بدلا من نظام العرض على هواتف ايفون الذى لا يقبل الكثير من التعديل والتغيير حسب رغبة المستخدم.

- ميزة Always On

وهى الميزة التى توفر لمستخدمى أندرويد معلومات مثل الوقت والتاريخ وحالة البطارية وبعض أنواع بيانات الإشعارات فى جميع الأوقات.