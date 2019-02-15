تكنولوجيا: تعرف على تابلت سامسونج جالاكسي Galaxy Tab S5e.. الأقل سمكا والأخف وزنا!

كشفت سامسونج Samsung عن الجهاز اللوحي (تابلت) الجديد، سامسونج جالاكسي تاب Samsung Galaxy Tab S5e، الأقل سمكا والأخف وزنا بين المنتجات المماثلة في العالم!

وتابلت جالاكسي تاب Galaxy Tab S5e الجديد بقياس شاشة 10.5 بوصة، مصنوع من هيكل معدني بسمك 5.5 ملليمتر، ويزن فقط 400 جرام.

ويعد تابلت سامسونج الجديد خيارا مثاليا لمشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام والاستمتاع بألعاب الفيديو، بفضل شاشته من نوع “أموليد” AMOLED بنسبة عرض 16:10، وعدم فقدان أي مساحة لعمل زر العودة إلى الشاشة الرئيسية Home.

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لكن الميزة المثيرة في تابلت سامسونج الجديد هو عمر بطاريته، والتي تعمل لمدة 14.5 ساعة تقريبا في مرة الشحن الواحدة، كما أنه أول منتجات سامسونج التي تدعم المساعد الذكي الجديد “نيو بيكسباي” New Bixby، وهو الإصدار المُطور من “بيكسباي” Bixby، الذي سيمكن من خلاله التحكم بسلاسة وكفاءة في جميع الأجهزة الذكية بالمنزل الحديث.

ومن حيث الصوت، تم تزويد الجهاز اللوحي الجديد، سامسونج جالاكسي تاب Galaxy Tab S5e، بمكبرات صوت رباعية تعمل بتقنية الاستريو تلقائي الدوران، مما يعني أن حجم الصوت يتكيف اعتمادا على وضعية حمل الجهاز اللوحي.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألوان، بما فيها اللون الفضي والأسود والذهبي، ومن المقرر أن يتم طرح الجهاز بسعر 399 دولارا (7 آلاف جنيها مصريا تقريبا)، وسوف يتم فتح باب الحجز المسبق للجهاز بدءا من شهر مارس القادم.