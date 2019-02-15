التحديث المقبل لتطبيق الخرائط Google Maps سيقوم بحذف سجل الأماكن تلقائيًا

فاطمة أيت طالب - دبي - هل أنت غير معجب بسياسة جوجل المتمثلة في تخزين سجل الأماكن أثناء إستخدام خدمة الخرائط Google Maps؟ هذه في الواقع ميزة يجدها البعض أنها تنتهك بشكل صارخ خصوصية المستخدمين، ولكن الخبر السار هو أنه في التحديث المقبل لـ Google Maps، ستعمل جوجل على جعل التطبيق يقوم تلقائيًا بحذف سجل الأماكن على أساس دوري.

في الوقت الراهن، توفر خدمة الخرائط Google Maps خيارًا يتيح للمستخدمين حذف سجل مواقعهم. ومع ذلك، فهذه العملية تتم بشكل يدوي لأنه يتم الوصول إلى هذه الميزة من خلال الإعدادات مما يجعلها غير واضحة دائمًا للمستخدمين، ولكن إتضح للقائمين على موقع 9to5Google مؤخرًا بعد تفكيك ملف APK الخاص بتطبيق Google Maps لمنصة الأندرويد أنه سيتم تضمين ميزة جديدة في النسخة القادمة من تطبيق Google Maps تعمل على حذف سجل الأماكن ( Location History ) تلقائيًا.

في الوقت الراهن، لا نعرف الكثير عن هذه الميزة، ولكن الأدلة التي تم رصدها داخل ملف APK تشير إلى أنها ستكون تلقائية بحيث ستؤدي إلى ” حذف ” سجل الأماكن لحساب معين على جوجل. ومع ذلك، لم يتم ذكر عدد المرات التي ستتم فيها عملية الحذف، ولكن يبدو أن المستخدمين سيكونون قادرين على التحكم في مقدار سجل الأماكن الذي يريدون الإحتفاظ به والمقدار الذي يريدون حذفه.

Advertisements

قد تكون هذه ميزة جيدة للمستخدمين الذين يريدون مسح سجل أماكنهم تلقائيًا من وقت لآخر دون الحاجة للتفكير في ذلك. في هذه الأثناء إذا كنت تريد أن تتوقف جوجل عن تتبعك تمامًا، فبإمكانك التوجه إلى خيار تحديد المواقع ( Location ) في تطبيق الإعدادات داخل هاتفك الذكي والتوجه بعد ذلك إلى خيار سجل الموقع Google Location History، والنقر على الزر ” حذف سجل الموقع “.

المصدر.