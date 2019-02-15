تحديث تطبيق لوحة المفاتيح Google Gboard على منصة iOS لدعم ردود الفعل اللمسية

فاطمة أيت طالب - دبي - الجانب السلبي في لوحات المفاتيح الإفتراضية التي تظهر على الشاشة هي أنها تفتقر إلى نفس ردود الفعل اللمسية التي توفرها لوحات المفاتيح الفعلية العادية. هذا يجعل الكتابة عليها صعبًا بعض الشيء ويمكن أن يكون الأمر مزعجًا أكثر إذا كنت تحاول كتابة مشاركات طويلة. ومع ذلك، إذا كنت من مستخدمي Google Gboard على منصة iOS، فيجب أن يساعد آخر تحديث للتطبيق في تحسين تجربة الكتابة.

ويرجع ذلك إلى أن التحديث الأخير لتطبيق Google Gboard على منصة iOS يضيف ردود فعل لمسية إلى التطبيق. سيستفيد هذا التحديث من محرك الإهتزاز Apple Taptic Engine الموجود في كافة هواتف الآيفون التي تم إطلاقها منذ العام 2016، كما سيجعل Google Gboard واحدًا من العديد من تطبيقات لوحات المفاتيح الرئيسية على منصة iOS التي ستدعم فعلا ردود الفعل اللمسية. وجدير بالذكر أنه سيكون بإمكان المستخدمين إختيار تفعيل هذا الخيار أو تعطيله من خلال قائمة الإعدادات ولن يكون متاحا للإستخدام إذا إختار المستخدمون تعطيله.

عندما يتم تفعيل هذا الخيار، في كل مرة ينقر فيها المستخدمون على زر، سيحصلون على إهتزاز بسيط. ما يثير الإهتمام في هذه الميزة هو أنها غير متوفرة حتى في لوحة المفاتيح الإفتراضية التي تأتي مع نظام iOS، فقط ميزة النقرات المسموعة هي المتوفرة.

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ولكن مع دعم Google Gboard الآن لردود الفعل اللمسية، يمكنك الجمع بين ذلك وبين النقرات المسموعة للحصول على تجربة كتابة أفضل. نأمل أن يدفع هذا التحديث الأخير لتطبيق Google Gboard شركة آبل على تبني نفس الميزة في لوحة المفاتيح الإفتراضية الخاصة بها في المستقبل.

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