ميزة سطح المكتب الإفتراضي قادمة قريبًا إلى نظام ChromeOS من جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي -

يُنظهر إلى نظام ChromeOS عادة على أنه نظام تشغيل خفيف يستهدف الطلاب والمستخدمين الذين لا يحتاجون فعلاً إلى القيام بالكثير من المهام على حواسيبهم بإستثناء بعض الأعمال الإنتاجية وتصفح الويب. ومع ذلك، إذا كنت تحب نظام ChromeOS ولا تمانع في رؤيته يحصل على مواصفات أقوى، فأنت محظوظ.

نجح القائمين على موقع 9to5Google مؤخرًا في تجربة ميزة جديدة في نظام ChromeOS، وهي سطح المكتب الإفتراضي. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذه الميزة من قبل، فهي في الأساس تتيح لك إنشاء بيئات إفتراضية حيث يمكنك الإحتفاظ بتطبيقات معينة مفتوحة وتجميعها وفقا لإحتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك إستخدام سطح مكتب واحد للعمل، والآخر للإستخدام الشخصي، وواحد لمقاطع الفيديو، وما إلى ذلك.

هذه الميزة متوفرة في أنظمة التشغيل الأخرى مثل Linux و MacOS والإصدارات الأحدث من Windows، لذا من الجيد رؤية هذه الميزة تصل في نهاية المطاف إلى نظام ChromeOS. في الواقع، في العام 2018، إكتشف موقع Android Police أن شركة جوجل كانت تعمل على هذه الميزة، والآن يبدو أن شركة جوجل بدأت بإختبارها من أجل إطلاقها لعامة المستخدمين في المستقبل.

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إستنادًا إلى ما يمكننا معرفته، تعمل ميزة سطح المكتب الإفتراضي على نظام ChromeOS بالطريقة نفسها التي تعمل بها في أنظمة التشغيل الأخرى، لذلك إذا سبق لك إستخدام هذه الميزة من قبل في نظام تشغيل آخر، فلا ينبغي أن تجد أي صعوبة في إستخدامها على نظام ChromeOS عندما يتم إطلاقها للجميع.

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