انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: ولي عهد دبي يهرب من الانتقادات بمحركات نفاثة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 08:26 مساءً - نشر ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو عبر حسابه في منصّة "إنستغرام"، وهو يطير في السماء بطريقة جديدة.

وظهر حمدان في الفيديو الذي انتشر اليوم الجمعة، برِداء مجنّح مزوّد بمحركات نفاثة تسمح له بالتحليق في السماء، كأنه يجسد شخصية "الرجل الخارق" في فيلم من أفلام الخيال العلمي.

وفي حين تحاول الإمارات تقديم نفسها كدولة تتجه نحو المستقبل بأحدث التقنيات، ما تزال تتعرض لانتقادات دولية مستمرة بسبب سوء استخدامها في جوانب أخرى.

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ولي عهد دبي ظهر في بداية الفيديو وهو يقفز من طائرة مروحية فوق سماء دبي برفقة أحد زملائه، قبل أن يحلّق عمودياً إلى الأعلى بالاعتماد على المحركات النفاثة.

ونشر آل مكتوم الفيديو على إنستغرام مع عبارة "Future is here" المستقبل هنا، أي في السماء.

واستخدمت الإمارات الإمكانيات التكنولوجية التي وصلت إليها في أغراض تتعارض مع الأعراف الدولية والحريات الشخصية؛ حيث تتجسّس على مواطنيها والمقيمين لديها باستمرار، وتحاسب المستاء منهم من سوكياتها، في حين قادها سعيها نحو "المستقبل" للتجسس على شخصيات في الخارج باستخدام تقنيات إسرائيلية، وتسبّبت أيضاً بإشعال أزمات كالأزمة الخليجية التي قسمت المنطقة بعد اختراق وكالة الأنباء القطرية.