شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تسعى لبناء أول قاعدة فضائية لها فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن نيتها لبناء أول قاعدة فضائية على أرضها، ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستى، فإن القاعدة سيتم بناؤها لصالح شركة روسية خاصة تدعى "Cosmocourse"، وستخصص لإطلاق صواريخ تحمل مركبات مأهولة.

وأشارت الوكالة إلى ان الهدف من تشييد القاعدة الجديدة هو إطلاق مركبات فضائية ستحمل السياح فى رحلات فضائية على ارتفاعات تصل إلى 200 كلم عن سطح الأرض.

وكانت شركة "Cosmocourse" الروسة قد طالبت رسميا من قبل ببناء منصة إطلاق صواريخ خاصة بها فى قاعدة "بايكونور" الفضائية، لكن طلبها قوبل بالرفض، لذا تسعى لبناء قاعدتها فى مكان آخر على أراضى الاتحاد الروسى.