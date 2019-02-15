شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تختبر تصميما جديدا لعرض تفاصيل الملف الشخصى بسرعة على نظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة التواصل الاجتماعى "تويتر" أنها تختبر طريقة جديدة لمعاينة الملفات الشخصية بسرعة على نظام iOS، والتى يمكن من خلالها الحصول على لمحة سريعة حول الملف الشخصى لمستخدم آخر دون الحاجة إلى زيارة صفحة حسابه بالكامل، ففى الوقت الحالى عندما نضغط على اسم حساب شخص ما فى تويتر، سيتم نقل المستخدم مباشرةً إلى ملف الشخص على تويتر فى شاشة منبثقة من أسفل، ويكن سحبها لأسفل لإخفائها.

ووفقا لما نشرته تويتر عبر حسابها الرسمى على المنصة، فعند الضغط على مؤشر @ لمستخدم آخر، ستظهر قائمة منبثقة، ويمكن من خلالها مشاهدة النبذة التعريفية للمستخدم وصورة الملف الشخصى والمزيد من المعلومات، بالإضافة إلى زر المتابعة، إضافة إلى وجود زر للانتقال السريع إلى الملف الشخصى للمستخدم.

وبعد الانتهاء من استخدام البطاقة المنبثقة، ما على المستخدم سوى السحب لأسفل والعودة إلى المكان الذى كان فيه، مع ملاحظة أنه فى الوقت الحالى فإن هذا التصميم الجديد فى وضع الاختبار، لذا من غير الواضح متى ستكون هذه الميزة ستكون متاحة للجميع.