شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتفاوض مع السلطات الأمريكية لتجنب دفع غرامة هى الأكبر على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفاوض فيس بوك على غرامة بقيمة مليارات الدولارات مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) حول ممارسات الخصوصية السابقة عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية.

وفقا لتقرير فى صحيفة واشنطن بوست، لم يتم تحديد قيمة الغرامة بعد، لكنها ستكون أكبر غرامة تفرضها FTC على شركة تكنولوجيا، وقال التقرير "اذا انهارت المحادثات ، فان لجنة التجارة الفيدرالية يمكن ان ترفع الأمر إلى المحكمة فيما قد يكون معركة قانونية مؤلمة".

وأكد فيس بوك أنه كان فى مناقشات مع لجنة التجارة الفيدرالية لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، وكانت أكبر غرامة فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية على الإطلاق لحماية بيانات المستهلكين كانت عقوبة تبلغ 22.5 مليون دولار دفعتها جوجل فى عام 2012.

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وافتتحت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق ضد فيس بوك فى مارس 2018 بعد فضيحة بيانات كامبريدج أناليتيكا التى خرقت خصوصية 87 مليون مستخدم ظهرت فى الضوء.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطى ريتشارد بلومنتال (كونيتيكت) قوله "يواجه فيس بوك لحظة الحساب والطريقة الوحيدة التى سيأتى بها هى من خلال أمر لجنة التجارة الفيدرالية مع عقوبات صارمة وعقوبات أخرى تمنع هذا النوع من سوء التصرف فى الخصوصية."