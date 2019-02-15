الإعلان رسميًا عن Galaxy Tab S5e مع شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - من دون سابق إنذار، قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن جهازين لوحيين جديدين، وهما Galaxy Tab S5e و Galaxy Tab A 10.1 2019. وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز اللوحي الأول هو الأفضل بين الإثنين، فهو يضم مواصفات تقنية جيدة، ويكلف 400 دولار أمريكي.

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S5e ليس جهازًا لوحيًا راقيًا مثل Galaxy Tab S4 10.5 الذي تم إطلاقه في العام الماضي، وهذا ما يفسر لماذا يملك اللاحقة “e” في الإسم علمًا أننا سنرى كذلك في الأسبوع المقبل وصول الهاتف Galaxy S10e ليكون بمثابة البديل الأرخص للهاتفين الراقيين Galaxy S10 و +Galaxy S10.

الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e يضم شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش وبدقة 1600×2560 بكسل، وهيكل بسمك 5.5 ملمتر، كما أنه يزن 400 جرام. وعلاوة على ذلك، فهناك لوحة مفاتيح واقية والتي يمكنك إستخدامها مع وضع Samsung DeX للحصول على نفس تجربة الحاسوب المحمول. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الجهاز اللوحي يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 670، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e الجديد سيصل كذلك مع أربع مكبرات للصوت معززة من قبل شركة AKG وتدعم تقنية Dolby Atmos، كما أنه سيضم بطارية بسعة 7040mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C المتواجد أسفل الجهاز مع العلم بأن هذه البطارية تعد بتوفير 14 ساعة من مشاهدة الفيديوهات. وللآسف، هذا الجهاز اللوحي يفتقر إلى منفذ السماعات 3.5mm، ولكنك لحسن الحظ ستجد المحول ” USB Type-C to 3.5mm ” في علبة الجهاز.

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Galaxy Tab S5e يضم كذلك تقنية التعرف على الوجه ومستشعر بصمات الأصابع المدمج في زر التشغيل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل، وميكروفونات واسعة المدى، كما أنه يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

عموما، Galaxy Tab S5e سيكون متوفرًا للطلب المسبق إبتداء من 14 مارس مقابل 400 دولار أمريكي، وسيتم البدء بشحن الطلبات في اليوم 4 أبريل. نسخة LTE من هذا الجهاز اللوحي تكلف 480 يورو في أوروبا، ولكن لم يتم تأكيد سعر هذه النسخة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن. وفي حالة إذا قمت بطلب هذا الجهاز اللوحي مسبقًا الآن، فسوف تحصل على سماعات الرأس AKG Y500 مجانًا.

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 10.1 2019 كما يوحي إسمه ليس جهازًا لوحيًا راقيًا، فهو يستهدف المستهلكين الذين يبحثون عن شراء جهاز لوحي محترم إذا جاز التعبير من دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال مع العلم بأنه يكلف 210 يورو.

هذا الجهاز اللوحي يضم شاشة LCD بحجم 10.1 إنش وبدقة 1920×1200 بكسل، ومكبرين للصوت مزودين بتقنية Dolby Atmos، كما أنه يضم هيكل بسمك 7.5mm، ويعمل بالمعالج الثماني النوى Exynos 7904. وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6150mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C المتواجد أسفل الجهاز.

ستكون هناك نسخة من الجهاز اللوحي Galaxy Tab A 10.1 2019 تدعم شبكات LTE، ولكن هذه النسخة ستكلف ما يصل إلى 270 يورو. وكما سبق وأشرنا، هذا الجهاز اللوحي يستهدف الأشخاص الذين يبحثون عن جهاز لوحي الهدف منه هو القيام ببعض المهام الخفيفة مثل تصفح الويب ومشاهدة الفيديوهات والأفلام، واللعب، وما إلى ذلك من المهام الأخرى.