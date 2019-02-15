الهاتف Oppo F11 Pro يظهر في صورة مسربة واقعية جديدة مع لونين مختلفين

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Oppo F11 Pro سيصل مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا أمامية تنبثق من الإطار العلوي للجهاز. نحن لم نحصل بعد على تاريخ الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف، ولكن هذا لا يمنع تسريب المزيد من الصور لهذا الهاتف. آخر تسريب بحوزتنا اليوم عبارة عن صورة تستعرض لنا الهاتف Oppo F11 Pro بلونين مختلفين.

يبدو الهاتف الموجود على الجانب الأيسر أزرق اللون في الوهلة الأولى، ولكن عندما تمعن النظر فيه، ستلاحظ أن لونه يتغير من الأزرق إلى الأخضر. وبالنسبة لمستشعر بصمات الأصابع، فهو يحتفظ بلون واحد. وهذا يعني أيضًا أن الهاتف Oppo F11 Pro لن يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وبالنسبة للهاتف في الجانب الأيمن، فهو يحمل اللون الأزرق الداكن ولكنه يتغير إلى اللون الأرجواني عندما يتم تغيير زاوية الإضاءة.

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وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل، فلا تزال المواصفات التقنية الخاصة بهذا الهاتف نادرة. سيضم شاشة كبيرة، ومن المحتمل أن تكون من نوع LCD، وواجهة ColorOS 6 الأحدث من الشركة والتي تستند على نظام Android 9 Pie. وبالنظر إلى أن الهاتف Oppo F9 جاء مع تقنية الشحن السريع VOOC، فنحن نراهن على أن الهاتف Oppo F11 Pro سيصل بدوره مع تقنية الشحن السريع التابعة لشركة Oppo، ولكن سيكون من الرائع رؤية الهاتف يأتي مع تقنية الشحن السريع المتقدمة SuperVOOC.

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