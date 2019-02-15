مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2019 قد يُعْقد في الفترة من 3 إلى 7 يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما تستضيف شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC في النصف الأول من كل عام للإعلان عن التغييرات الجديدة التي ستشق طريقها إلى أنظمة التشغيل والخدمات الخاصة بها. لم يتم بعد تأكيد موعد إنعقاد نسخة هذا العام من هذا المؤتمر، ولكن يبدو أن لدينا فكرة تقريبية عن موعد إنعقاد هذا الحدث، وذلك بفضل القائمين على موقع MacRumors الذين كشفوا عن بعض التواريخ المحتملة.

وفقًا لما قاموا بإكتشافه، فيبدو أن هناك إحتمال أن يتم عقد نسخة هذا العام من مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC في الفترة من 3 إلى 7 من شهر يونيو المقبل. ومن المتوقع أن يتم عقد هذا الحدث في مركز المؤتمرات McEnery Convention Center بمدينة سان خوسيه المتواجدة في ولاية كاليفورنيا. تمت عقد النسخ السابقة من مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC في أوائل شهر يونيو، بما في ذلك نسخة العام الماضي التي تم عقدها في الفترة من 4 إلى 8 يونيو، ونسخة العام 2017 التي تم تنظيمها في الفترة من 5 إلى 9 يونيو. وبالتالي، لا شيء يبدو خارج المألوف.

كما أكد موقع MacRumors أنه حصل على معلومات من أحد مصادره تقول بأن حدثًا سنويًا كبيرًا سيعقد خلال ذلك الأسبوع في مركز المؤتمرات McEnery Convention Center، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا المؤتمر هو WWDC 2019 أم مؤتمر سنوي آخر.

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وفي نسخة هذا العام من مؤتمر آبل السنوي للمطورين نتوقع أن تقوم شركة آبل بالكشف عن نظام iOS 13، وعن النسخة الرئيسية التالية من نظام MacOS، وربما عن خدمات أخرى جديدة. وإحدى تلك الخدمات التي نتوقع أن تعلن عنها شركة آبل في هذا الحدث هي خدمة بث الأفلام والمسلسلات الخاصة بها، على الرغم من أننا سمعنا في وقت سابق من هذا اليوم أنه قد يتم إطلاق هذه الخدمة قبل حلول شهر يونيو، وربما يحدث ذلك في شهر أبريل المقبل.

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