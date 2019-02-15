ألقي نظرة على هذه العينة من الصور الملتقطة بإستخدام الهاتف Xiaomi Mi9 المرتقب

فاطمة أيت طالب - دبي - سيصل الهاتف Xiaomi Mi9 في الأسبوع المقبل، ونحن نعرف أنه سيضم ثلاث كاميرات في الخلف. اليوم، قام المؤسس المشارك لشركة Xiaomi، السيد Chuan Wang بنشر عينة من الصور الملتقطة بإستخدام الهاتف Xiaomi Mi9 في حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. أولا، كشف عن صورة من الزهور في إضاءة سيئة، وتلتها صورتين لبعض الكلاب وسرطان البحر. هاتين الصورتين الأخيرتين تضمان علامة مائية في الزاوية اليسرى السفلى تكشف بأن الكاميرا الأساسية في الهاتف Xiaomi Mi9 ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل.

جميع الصور الثلاثة تعرض تفاصيل لا تصدق. تتلقى كل بتلة في الزهور كمية مختلفة من الضوء، وإلتقطتها الكاميرا بشكل مثالي. النباتات هي في الواقع من البلاستيك، ولكن تم الحفاظ على الألوان، والظلال واقعية قدر الإمكان. للآسف، إختفت البيانات الوصفية بعد نشر الصورة على Weibo، لذلك لا نعرف التفاصيل الأخرى مثل ISO والطول البؤري.

صورة الكلاب الثلاثة هي جيدة أيضًا من حيث التفاصيل. كل قطعة شعر تبدو مميزة، ويمكنك أن تدرك الإختلافات في أنوف الكلاب، وهناك حتى إنعكاس Chuan Wang في عيون الكلاب. بالطبع، تم إلتقاط هذه الصورة في منتصف النهار في طقس لطيف إلى حد ما، لذلك من الواضح أن الكاميرا ستؤدي أداءً جيدًا.

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تم إلتقاط الصورة الثالثة لسرطان البحر وهو في الماء، وبغض النظر عن النقطة الأخلاقية لتقييد الحيوانات في أقفاص، فهذه الصورة تبدو مميزة. كل التفاصيل موجودة، بما في ذلك بعض فقاعات الهواء. وإذا قمت بالنظر إلى الهواء على الجانب الأيسر العلوي، يمكنك رؤية أن هناك بعض التراص للبيكسلات، مما يعني أن الكاميرا تلقت مزيدًا من المعلومات في لقطة واحدة – لقد تم إلتقاطها بالتأكيد بإستخدام الوضع الليلي ” Night Mode “.

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