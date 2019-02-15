دعوة Nubia لحدثها في معرض MWC 2019 تلمح لقدوم جهاز مرن من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE ستقوم بالإعلان عن جهاز ذكي جديد قابل للإرتداء في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية. كان هناك ملصق تشويقي تم إصداره قبل يومين ولكن تم اليوم إرسال دعوة جديدة مباشرة إلى الصحفيين تتضمن وقتًا محددًا. سيعقد هذا الحدث في فيرا جران فيا بمدينة برشلونة الإسبانية، وسيبدأ في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

شعار هذا الحدث هو ” إجعل حياتك مرنة | Flex Your Life “، وهذا الشعار هو إشارة إلى قدوم جهاز مع شاشة مرنة. لم يكن من الواضح في البداية نوع الجهاز المرن الذي سيتم الكشف عنه، ولكن الرسم على الدعوة يلمح إلى أننا سنرى الهاتف الذكي المرن القابل للف حول المعصم والذي إستعرضته لنا شركة Nubia في فيديو دعائي في النسخة الأخيرة من معرض IFA.

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قد يبدو المنتج النهائي الذي ستعلن عنه العلامة التجارية Nubia مختلفًا قليلاً عن ما رأيناه في الفيديو الدعائي، ولكن مهما كان الحال، فهذا المنتج سيثير الكثير من الضجة إذا تم دمج التكنولوجيا والخبرة جيدًا.

نتساءل عما إذا كان هذا الجهاز سيعمل بنسخة خفيفة من نظام الأندرويد أو ما إذا كان سيعمل بنظام تشغيل خاص مطور من قبل شركة Nubia نفسها. عموما، العام 2019 سيكون العام الأكثر إثارة للإهتمام في مجال تكنولوجيا الأجهزة المحمولة منذ سنوات عديدة.

المصدر.