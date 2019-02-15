بعد العواصف والأتربة.. الأرصاد تعلن مفاجأة في طقس السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن مفاجأة سارة للمواطنين السبت، حيث تستقر حالة الجو، بعد موجة أتربة وعواصف شهدتها البلاد الأيام الماضية.

وقالت الأرصاد في بيان لها إن طقس السبت، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المدن:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 9

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11

وكانت الأرصاد قد حذرت من موجة طقس سيئ، تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، وتستمر حتى السبت المقبل، حيث انخفض درجات الحرارة وتعرضت البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، كما نشطت الرياح، ووصلت حد العاصفة على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد فى هذه الفترة اعتبارا من الأربعاء وحتى السبت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتنسط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة مما يؤدي لتدهور في الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط كما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، أنه سيصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة عل كافة أنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى، كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق والطقس بارد شمالا مائل للبرودة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وشددت الأرصاد على أن الطقس سيكون باردا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وستنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.

نصائح عاجلة

وفي سياق متصل، ناشدت الأرصاد المواطنين باستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط .

وأهابت الهيئة بالمسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الطقس السيئ.

كما حذر خبراء الطقس مرضى الحساسية والجهاز التنفسي من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

موعد تحسن الأحوال الجوية

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية إنه اعتبارًا من السبت ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، لتتحسن الأحوال الجوية، وتنتهي موجة الطقس السيئ بداية من المساء.