Xperia XA3 قد يحمل إسم Xperia 10، وقد يتم تغيير إسم Xperia XZ4 كذلك إلى Xperia 10Z

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تقوم Sony بإجراء تغييرات طفيفة على أسماء هواتف Xperia الخاصة بها. تقول الشائعات بأن الهاتفين Xperia XA3 و Xperia XA3 Plus سيحملان في الواقع الأسماء Xperia 10 و Xperia 10 Plus. هناك أكثر من ذلك، يمكن أن تختفي اللاحقة ” X ” تمامًا.

قد يتم إطلاق الهاتف Xperia XZ4 تحت إسم ” Xperia 10Z “. من الممكن أيضًا كتابة أحرف أخرى مثل ” Xperia 10X “، ولكن نظرًا لأن X يعتبر هو الرقم 10 في الأرقام الرومانية، نعتقد أن الإنتقال إلى الحرف ” Z ” سيكون منطقيًا أكثر، وأضف إلى ذلك أن هذا الحرف يعيدنا بالذاكرة إلى سلسلة هواتف Xperia Z القديمة.

ظهرت سلسلة هواتف Xperia X Series لأول مرة في العام 2016 قبل أن يتم تقسيمها إلى XZ الراقية و XA المتوسطة. أما بالنسبة لسلسلة هواتف Xperia نفسها، فقد ظهرت لأول مرة في أواخر العام 2008 عندما تم الإعلان عن الهاتف Xperia X1، لذلك الذكرى السنوية العاشرة كانت قبل بضعة أشهر.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن فرع شركة Sony في اليابان قام بالتشويق للون الأرجواني على أنه لون جديد محتمل للهاتف Xperia XZ4 أو بالأحرى Xperia 10Z، إذا كان هذا هو إسمه النهائي بالفعل.

EXCLUSIVE! Sony has changed the the name of Xperia XA3 and XA3 Plus to Xperia 10 and 10 Plus! So the renders leaked @rquandt are of the new series called Xperia 10! It makes sense that the series has been changed because the design is pretty different. You like it? #Xperia10 pic.twitter.com/ZdtGc5J2VQ