الكشف عن ميزات الكاميرا التي ستصل مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S10 Series قريبًا، وبالنظر إلى مدى الإهتمام الذي تحظى به كاميرا الهواتف الذكية في هذه الأيام، فنحن نتوقع أن يكون لدى سامسونج شيئًا رائعًا لنا. وإستنادًا إلى التسريبات التي رأيناها، فسوف تأتي الطرازات الراقية من Galaxy S10 مع ثلاث كاميرات في الخلف، في حين سيأتي الطراز الثالث والذي من المفترض أن يحمل إسم Galaxy S10e مع كاميرتين فقط.

ومع ذلك، فهناك فرصة كبيرة أن تأتي جميع طرازات Galaxy S10 الثلاثة مع نفس الميزات. ووفقا لمنشور جديد على منتدى المطورين XDA Developers، فيبدو أنه تم رصد مجموعة من الميزات التي من المحتمل أن تصل مع كاميرات هواتف Galaxy S10 الجديدة، وتشمل هذه الميزات 1080p Super Slow Motion و 0.8 ثانية من Super Slow Motion و Best Shot و Bokeh Effects for Live Focus و Document Scanning و HEIF Format Pictures، فضلا عن تسجيل الفيديوهات بإستخدام التنسيق +HDR10، والعديد من الميزات الأخرى.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزات ستكون متوفرة لجميع طرازات Galaxy S10 الثلاثة أو ما إذا كانت بعض هذه الميزات ستقتصر على الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 فقط. ومع ذلك، فنحن لن نفاجأ في حالة إذا تم جلب جميع هذه الميزات لجميع طرازات Galaxy S10، فهذا ما قامت به شركة آبل أيضًا مع iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR.

هناك أيضًا تقارير عن تقديم شركة سامسونج لميزة جديدة أخرى تدعى Bright Sight، وهي الميزة التي يقال بأنها ستأتي لمنافسة ميزة Night Sight التابعة لشركة جوجل.

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