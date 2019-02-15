الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهواتف Galaxy A10 و Galaxy A30 و Galaxy A50

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل سامسونج على إعادة تنظيم سلسلات هواتفها الذكية لجعلها منفصلة قدر الإمكان عن بعضها البعض. وكجزء من هذه الجهود، ستقوم الشركة الكورية الجنوبية بإجراء تغيير طفيف على أسماء هواتفها الذكية التي تعد جزءًا من سلسلة هواتف Galaxy A Series. على ذكر ذلك، فقد سمعنا في الأونة الأخيرة بأننا سنشهد وصول كل من Galaxy A10 و Galaxy A30 و Galaxy A50 في المستقبل القريب مع مواصفات أفضل وشاشات أكبر. نحن نعلم ذلك لأنه تم اليوم تسريب المواصفات التقنية الكاملة لهذه الهواتف الذكية الثلاثة، ويمكنك الإطلاع عليها جميعها أدناه :

Galaxy A10

شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة Exyos 7884B بتردد 1.6GHz

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB

كاميرا أمامية 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0

كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.9

بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن العادي

منفذين للشريحة SIM ومنفذ للذاكرة الخارجية MicroSD

الأبعاد : 155.9 × 75.6 × 7.94 ملمتر

الألوان : الأسود والذهبي

Galaxy A30

شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +Full HD تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة Exyos 7904 بتردد 1.8GHz

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB

كاميرا أمامية 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.9

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني

بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع

منفذين للشريحة SIM ومنفذ للذاكرة الخارجية MicroSD

مستشعر بصمات الأصابع

الأبعاد : 158.5 × 74.5 × 7.7 ملمتر

الألوان : الأسود والأبيض والأزرق

Galaxy A50

شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +Full HD تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة Exyos 9610 بتردد 2.3GHz

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB

كاميرا أمامية 25 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة : 16MP + 5MP + 8MP

بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع

منفذين للشريحة SIM ومنفذ للذاكرة الخارجية MicroSD

مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة

الأبعاد : 158.5 × 74.5 × 7.7 ملمتر

الألوان : الأسود والأبيض والأزرق

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