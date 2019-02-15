الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. وتكشف موعد انتهاء الموجة السيئة

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء، اليوم الجمعة، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الافقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وقالت الهيئة في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد".

وأضافت: "الطقس سيكون باردا شمالا حتى شمال الصعيد، مائلا للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 8

سوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 9

قنا العظمى 17 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 18 درجة والصغرى 11

وكانت الأرصاد قد حذرت من موجة طقس سيئ، تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، وتستمر حتى السبت المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة وتتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، كما تنشط الرياح، لتصل حد العاصفة على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد فى هذه الفترة اعتبارا من الأربعاء وحتى السبت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة مما يؤدي لتدهور في الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط كما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، أنه سيصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة عل كافة أنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى، كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق والطقس بارد شمالا مائل للبرودة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

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وشددت الأرصاد على أن الطقس سيكون باردا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وستنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.

نصائح عاجلة

وفي سياق متصل، ناشدت الأرصاد المواطنين باستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط .

وأهابت الهيئة بالمسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الطقس السيئ.

كما حذر خبراء الطقس مرضى الحساسية والجهاز التنفسي من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

موعد تحسن الأحوال الجوية

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية إنه اعتبارًا من السبت ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، لتتحسن الأحوال الجوية، وتنتهي موجة الطقس السيئ بداية من المساء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس والجمعة فهي كالآتي :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 15 إلى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 13 إلي 14 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 14 إلى 15 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيد من 15 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 18 إلى 20 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 18 إلى 19 درجة مئوية.