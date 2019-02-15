انت الان تتابع تفاصيل خبر "تَدر".. تطبيق مواعدة بين الأبقار بمناسبة عيد الحب! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 12:47 مساءً - يبدو أنّ "الفالنتاين"، أو ما يُعرف بعيد الحب، ليس حكراً على البشر؛ فالأبقار أيضاً تحتفل به.

أعلن موقع "ديجيتال جورنال"، اليوم الخميس، انطلاق أول تطبيق للهواتف الذكية خاص بالمواعدة، ولكن بين الأبقار!

تطبيق "تَدر" مستوحى من تطبيق المواعدة المعروف "تيندر"، الذي يساعد المزارعين ومربّي الأبقار على البحث عن شركاء مناسبين لمواشيهم، وتم توقيت إطلاق التطبيق اليوم بمناسبة عيد الحب.

واسم التطبيق "تَدر" هو مزيج بين كلمتين؛ الأولى "تيندر" تطبيق المواعدة، و "أدر" بمعنى الضرع، في إشارة إلى البحث عن شريك مناسب (بقرة أو ثور) للبدء بعملية التكاثر.

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يحتوي التطبيق الذي أنشأته شركة "هيكتار إكريتك"، العاملة بقطاع المزارع والثروة الحيوانية، على بيانات أكثر من 42000 مزرعة في 8 بلدان، وهي عبارة عن منصّة تدير سوق الحبوب والمواشي، وتتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، دوغ بايرنر، أنّ المزارعين يمكنهم العثور على بيانات مثل إنتاج الحليب، أو محتوى البروتين، أو إمكانات الولادة باستخدام التطبيق.

وقال بايرنر: "إن مطابقة الماشية عبر الإنترنت أسهل بكثير من مضاهاة البشر؛ لأن هناك كمية هائلة من البيانات التي تكمن وراء هذه الحيوانات الرائعة التي تتنبّأ بما ستكون عليه ذريتها".

وقالت الشركة إن أكثر من ثلث المزارعين يستخدمون المنصة في تعاملاتهم، في حين رحّب كثير من المزارعين بفكرة تطبيق المواعدة الجديد؛ لأنه سيقلل من الإجهاد عند نقل الحيوانات بالطرق التقليدية.