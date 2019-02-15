شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: "الحظ" ساعدنى فى ثروتى ولا أستحق أن أكون غنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق "بيل جيتس" ثانى أغنى رجل فى العالم، مجموعة من التصريحات المثيرة للجدل، إذ قال إنه دفع ضرائب قليلة جدًا خلال حياته وأنه لا يستحق أن يكون غنياً وأنه جمعها بفضل التوقيت المناسب وضربات الحظ.

ووفقا لتقرير من موقع "ديلى ميل" البريطانى، قال رجل الأعمال البالغ من العمر 63 عاما، والذى تبلغ قيمة ثروته نحو 73 مليار جنيه إسترلينى، إنه يتعين على كبار رجال الأعمال الآخرين المساهمة بشكل أكبر فى الضرائب.

وفى مقابلة مع the Mail، قال: "لقد دفعت أكثر من 10 مليارات دولار (7.75 مليار دولار) كضرائب ولكن كان على أن أدفع أكثر"، وأضاف "لقد اتبعت القانون ولكنى أعتقد أن الأمور يجب أن تكون أكثر تقدمية".

وحقق "بيل جيتس" ثروته بعد تأسيس شركة مايكروسوفت فى عام 1975، وهى الآن واحدة من أكثر الشركات قيمة فى العالم.

ويعد "جيتس" واحد من حفنة من أصحاب المليارات الذين وعدوا بمغادرة معظم ثرواتهم للأعمال الخيرية وليس لأطفالهم، ومع زوجته البالغة من العمر 54 عامًا، يدير مؤسسة "بيل وميلندا جيتس"، التى تكرس جهودها لمعالجة الفقر والمرض فى البلدان الفقيرة.

وقال إنه كان يؤيد رفع ضريبة التركات، ففى الولايات المتحدة، يمكن للوالدين ترك ما يقرب من 9 ملايين جنيه استرلينى لورثتهم دون الخضوع للضرائب.

وأيد جيتس أيضا الدعوات لمزيد من الوضوح حول الضرائب التى تدفعها شركات التكنولوجيا العملاقة، لذا من الأسهل معرفة ما إذا كانت المبالغ التى تم تحققها عادلة، وقال "أنا من أشد المعجبين بالشفافية" فيما يتعلق بضريبة الشركات، القانون.