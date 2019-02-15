شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لينكد إن تطلق خدمة بث الفيديو المباشر LinkedIn Live والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منصة التواصل الاجتماعى "لينكد إن"، المملوكة لمايكروسوفت، خدمة جديدة تعرف بـ LinkedIn Live تتيح للمستخدمين القدرة على بث مقاطع الفيديو مباشرة لمجموعة مختارة أو لكافة مستخدمى LinkedIn فى جميع أنحاء العالم.
ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، تعد منصة LinkedIn أحد أهم المنصات التى تجمع الكثير من المستخدمين فى مجالات العمل المختلفة، كما تجمع أيضاً الكثير من أصحاب الشركات والأعمال التجارية، حيث وصلت قاعدة مستخدميها الآن إلى أكثر من 600 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم.
وبدأت المنصة بالفعل إطلاق هذه الخدمة لبث مقاطع الفيديو فى الوقت الفعلى، والتى ستتوفر لكل من المستخدمين والمؤسسات المختلفة أيضاً، ويمكن اختيار بث مقاطع الفيديو لمجموعة محددة أو بث مقاطع الفيديو لجميع مستخدمى LinkedIn، إلا أنها تتوفر الآن فى إصدار تجريبى فى الولايات المتحدة على أن ترتكز الخدمة على الدعوة، أيضاً من المقرر أن يعمل تطبيق LinkedIn على نشر صيغة للاتصال والانضمام لمجموعات LinkedIn Live.
لكن حتى الآن لم تكشف المنصة عن تفاصيل بث الفيديو، وما إذا كانت ميزة تسجيل وابتكار مقاطع الفيديو وبثه ستكون متاحة لكافة مستخدمى LinkedIn، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه التفاصيل يكشف عنها لاحقاً مع انطلاق الخدمة رسمياً.
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