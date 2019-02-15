شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعدات جوجل وأمازون تثير القلق بسبب جمع بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير بموقع "بلومبرج" الضوء على أن طبيعة الأجهزة المتصلة بالإنترنت التى تعمل دائمًا تثير بعض المخاوف حول كمية البيانات التى تجمعها هذه التطبيقات وما تفعله بها.

وتوجد المساعدات الصوتية الشعبية المطورة من قبل Amazon و Google فى كل مكان فى المنزل - من الثلاجات المتصلة بالإنترنت، وصولا إلى المراحيض والمصابيح، فهم يجلبون معهم ميزة الراحة، حيث يستطيع عدد متزايد من المستخدمين الآن إكمال المهام اليومية، مثل إغلاق الباب أو تشغيل الضوء، بصوتهم فقط.

وقد ألقت هذه الممارسة تساؤلات حول ما إذا كان المستخدمون على علم تام بقدرة هذه المساعدات الشخصية على نقل البيانات بشكل مستمر، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو إمكانية استخدام كل من جوجل وأمازون للبيانات لأغراض التسويق.

على سبيل المثال، إذا علمت Amazon وقت نوم طفلك من خلال معرفة الوقت الذى يتم فيه إطفاء مصباحه الذكى، فيمكنها استخدام هذه البيانات لدفع المنتجات ذات الصلة إلى المستخدم، مثل تطبيق لأغانى الحضانة.

وقال براد رسل، الباحث فى شركة باركس أسوشييتس ، لـ Bloomberg: "يمكنك أن تتعلم سلوكيات الأسرة المعيشية استناداً إلى أنماطها، وهناك الكثير الذى يمكن للشركات القيام به بهذه المعلومات".