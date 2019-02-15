يُعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من الموضوعات الهامة التي برزت على الساحة خلال فترة الحالية وامتد تأثيرها على الكثير من نواحي الحياة، كما أن العديد من الأعمال الأدبية الشهيرة والأفلام السينمائية قد تضمنت مفهوم الأجهزة الذكية والروبوتات التي تحاكي سلوك الإنسان، وذلك لما يقرب من 100 عام.

وسنستعرض اليوم أبرز 8 أفلام تدور أحداثها حول تقنيات الذكاء الاصطناعي:



1- فيلم (A.I. Artificial Intelligence (2001

فيلم A.I. Artificial Intelligence وهو فيلم خيال علمي أمريكي من إنتاج عام 2001 بطولة جود لو Jude Law، وويليام هورت William Hurt، وهالي جويل Haley Joel، ومن إخراج ستيفن سبيلبرج، وقصة الفيلم مأخوذة عن القصة القصيرة”Supertoys Last All Summer Long” لعام 1969 لمؤلف الخيال العلمي البريطاني برايان ألديس Brian Aldis.

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قصة الفيلم تدور حول ديفيد الروبوت الشبيه بالطفل البشري والذي تمت برمجته مع القدرة على الحب، وتتبناه أسرة كادت تفقد طفلها بسبب مرضه، ويبدأ الروبوت في رحلة اكتشاف الذات مع العائلة حتى تتوالى الأحداث ويتعافي الطفل من مرضه ويقرر الروبوت التمسك بالعائلة.

لعب الفيلم على الخطوط الواضحة بين الروبوت والآلة والخطوط التي بين الإنسان والكمبيوتر، وتلقى الفيلم الكثير من النقد الإيجابي، وحقق أكثر من 235 مليون دولار كإيرادات، وتم ترشيحه لجائزتين من جوائز الأوسكار.

2- فيلم متروبوليس (Metropolis (1927

يعتبر فيلم متروبوليس أول فيلم يصور الروبوت على شاشة السينما، وهو فيلم ألماني صامت تدور قصته في عام 2026 في مدينة برلين حول المستقبل الغامض للمدينة الفاضلة واختراع روبوت على هيئة امرأة من قبل طبيب مجنون وذلك عن طريق الصعق بالكهرباء.

في عام 2010 تمت إضافة 25 دقيقة من اللقطات الإضافية للفليم والنتيجة هي نسخة Dolby Digital تم إطالتها لمدة 145 دقيقة.

بلغت ميزانية الفيلم الأصلي أكثر من 5 مليون رايخ مارك ألماني، ولا يزال Metropolis أغلى فيلم صامت تم إنتاجه في ألمانيا.

3- فيلم 2001: A Space Odyssey ـــ إنتاج عام 1968

فيلم خيال علمي من إنتاج أمريكي – بريطاني لعام 1968، أنتجه وأخرجه ستانلي كوبريك ويعتبر الفليم بمثابة تحفة فنية خيالية، حيث رشح الفيلم لأربعة جوائز أوسكار، وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية.

تدور أحداث الفيلم حول اكتشاف قطعة أثرية غامضة مدفونة تحت سطح القمر وبعدها تنطلق Discovery One وهي سفينة فضاء في مهمة مأهولة إلى كوكب المشتري يسيطر عليها الكمبيوتر العملاق الذكي HAL 9000 والذي يعتمد في عمله على الذكاء الاصطناعي، وكان كل شيء يسير على ما يرام حتى بدأ الكمبيوتر في التصرف بشكل غريب.

تم الإشادة بالفيلم اليوم لدقة توقعاته المستقبلية حول خطر الذكاء الاصطناعي، وكذلك لطبيعة الجهاز المسيطر على سفينة الفضاء الذي يشبه اليوم المساعدات الصوتية مثل مساعد جوجل أو اليكسا من أمازون.

4- فيلم ماتريكس (The Matrix (1999

كان فيلم ماتريكس أحد أبرز أفلام الخيال العلمي في أواخر التسعينيات، وأشيد به بسبب مشاهد الحركة والأكشن حيث يُعد أكثر أفلام الحركة ابتكارا في في هذا الوقت.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي خيالي عن عالم افتراضي يدعى ماتريكس صُنع من أجل تهجين الإنسان وإخضاعه حتى يمكن استخدامه كمولدات طاقة ويتم ذلك عن طريق غرس أجهزة باجسامهم، في الوقت ذاته يحاول مبرمج الكمبيوتر توماس أندرسون – الذي يعمل تحت اسم نيو كأحد القراصنة في عالم الإنترنت – معرفة ما يحدث داخل عالم ماتريكس، فينضم إلى المجموعة ويكتشف أنه يعيش في المستقبل وبالتحديد في عام 2199 تقريبًا، حيث تنشب حرب بين الآلات والبشر.

5- فيلم (Her (2013

يعتبر فيلم Her واحد من أحدث أفلام الخيال العلمي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعى، وتدور أحداثه حول العلاقة بين كاتب الرسائل letter-writer الذي يُدعى ثيودور ونظام تشغيل يعتمد على الذكاء الاصطناعي يُسمى سامانثا سرعان ما يقع ثيودور (خواكين فينيكس) في حب صوت سامانثا (سكارليت جوهانسون) ليبدأ الصراع.

يشبه نظام التشغيل الموجود بالفيلم إصدارًا من مساعد جوجل الصوتي حيث أنه قادر على تنفيذ مهام معقدة، ويجري محادثات شبيهة بالإنسان.

6- فيلم (Ex Machina (2015

يعتبر فيلم Ex Machina من أحدث أفلام الخيال العلمي التي تستعرض الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي، وهو من تأليف وإخراج أليكس غارلاند الكاتب والمخرج البريطاني الشهير، كما فاز بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية.

تدور قصة الفيلم حول اختبار تورينج لتحديد قدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي مكافئ لسلوك الإنسان، أو بمعنى أصح سلوك لا يمكن تمييزه عن سلوك البشر.

تلعب أليسيا فيكاندير دور الإنسان الآلي الذي يعتمد على الذكاء الأصطناعي ويتمثل في جسد مصنوع على هيئة امرأة فاتنة وجذابة تدعى آفا Ava والتي تدرك أنها أكثر ذكاءًا مما يتوقع مبرمجها ويحتد الصراع لتثبت أنها الأكثر ذكاءًا بالفعل.

7- فيلم (The Terminator (1984

فيلم The Terminator هو فيلم حركة وخيال علمي أمريكي من إخراج جيمس كاميرون، يعتبر هذا الفيلم من أفضل أفلام آرنولد شوارزنيجر وقد ساهم في زيادة شهرته بشكل كبير.

تدور أحداث الفيلم حول حرب تحدث في مستقبل تخيلي تسيطر فيه الآلات على كوكب الأرض، وفي المقابل تكون هناك مجموعة من البشر لمقاومتهم ومحاولة لتحرير الكوكب بقيادة “جون كونور”.

8- فيلم (Wall-E (2008

Wall-E هو فيلم رسوم متحركة أمريكي من نوع الخيال العلمي صَدر في 2008 من قبل إستديوهات بيكسار ومن إخراج أندرو ستانتون.

تدور أحداث الفيلم حول الروبوت Wall-E الذي تم تصميمه ليتعامل مع النفايات التي تركها البشر على كوكب الأرض بعد أن هجروه وذهبوا للعيش على كواكب أخرى، ثم يقع الروبوت في حب روبوت آخر يحمل اسم إيفا فيتبعها إلى الفضاء وتتوالى الأحداث.