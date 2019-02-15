خدمة “وصلّي” تنطلق رسميًا في بيروت وضواحيها

وصلّي .. خدمة توصيل خلال 10 دقائق فقط على مدار الساعة

أكثر من 300 سائق في بيروت وضواحيها

المساهمة الفاعلة في الحد من الازدحام المروري

يمكن توصيل أي شيء يمكن حمله على الدراجة النارية

أعلنت “كونكت تو نت” Connect To Net، وهي شركة لبنانية ناشئة، رسميًا اليوم عن إطلاق تطبيق “وصلّي“ Wasselly ، وهو عبارة عن منصة جديدة على غرار أوبر تسعى لمساعدة الموظفين وأرباب البيوت على طلب توصيل ما يريدون حين لا يكون بإمكانهم الخروج من المنزل أو الذهاب إلى مكان الشراء.

وذكرت الشركة بأن الخدمة الجديدة قائمة حاليًا على الدراجات النارية لتجنب الازدحامات المرورية، وبفضل ذلك فإن خدمة وصلّي تستطيع توصيل أي شيء يمكنه حمله على الدراجات النارية. وأضافت بأنها توفر الآن إمكانية الحصول على خدمة توصيل خلال 10 دقائق فقط مقابل دولارين ضمن نطاق 5 كيلومترات في العاصمة بيروت وضواحيها.

وقال مروان ضاهر، المؤسس والمدير الإداري لشركة كونكت تو نت: “إن خدمة وصلّي تساهم بشكل كبير في حصول المستخدم على ما يريده خلال أسرع وقت ممكن من جهة، وفي تعزيز مبيعات المتاجر التي ليس لديها خدمة توصيل من جهة ثانية، ناهيك عن المساهمة الفاعلة في الحد من الازدحام المروري في العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها”.

وأضاف ضاهر: “شهدت الفترة التجريبية للخدمة نجاحًا ملفتًا منذ الإعلان عنها في نوفمبر من العام الماضي. واليوم، توفر خدمة وصلّي أكثر من 300 سائق في العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها، وهي تهدف إلى توفير خدمات التوصيل، إلى جانب أرباب البيوت والموظفين، للمؤسسات التجارية التي لا تملك وسائل توصيل البضائع إلى العملاء”.

وذكرت الشركة إن خدمة “وصلّي” تتيح للمستخدمين طلبات التوصيل من الصيدليات، والمحال التجارية، والمطاعم، والأفران، وبائعي الخضار وغيرهم.

أما عن كيفية طلب الخدمة، فهناك تطبيق “وصلّي” على نظام التشغيل أندرويد – وقريبًا لنظام آي أو إس – ولتسهيل الخدمة أكثر، تقول الشركة إنه بعد طلب الخدمة عبر التطبيق يمكن التواصل مع السائق عن طريق خدمة التراسل “واتساب” أو الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية القصيرة.

ويمكن تنزيل تطبيق “وصلّي” من متجر جوجل بلاي، والخدمة متاحة حاليًا في بيروت وضواحيها مع وجود خطة للتوسع نحو جميع الأراضي اللبنانية.