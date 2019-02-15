تقرير جديد يقترح إطلاق خدمة الأفلام والمسلسلات التابعة لشركة آبل في شهر أبريل المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس سرًا أن شركة آبل تعمل على خدمة بث الأفلام والمسلسلات الخاصة بها. كانت الشركة منشغلة بكسب ود منتجي البرامج التلفزيونية والكتاب والممثلين وشراء العروض والأفلام من أجل تعزيز الكتالوج الخاص بها، ولكن السؤال الكبير هو متى سيتم إطلاق هذه الخدمة؟ وفقا لأحدث الشائعات التي وردتنا اليوم، فمن الممكن أن نرى شركة آبل تقوم بإطلاق هذه الخدمة في شهر أبريل المقبل.

هذا يتماشى مع تقرير سابق أشار إلى أن خدمة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية التابعة لشركة آبل ستصل في ربيع هذا العام، لذا الإطار الزمني الجديد المحدد في شهر أبريل المقبل يبدو منطقيًا. وإستنادًا إلى هذا التقرير الجديد، فيبدو أن هذه الخدمة ستكون متاحة مجانًا لملاك أجهزة آبل الحاليين مع المحتوى الأصلي، كما ستعرض إشتراكات في خدمات البث الأخرى. ويقال بأن هذا يشمل Starz و Showtime و Viacom.

وبالنسبة للخدمات الأخرى مثل HBO و Netflix، فهناك إحتمال ألا تكون جزءًا من هذا. يبدو أن شركة آبل تجري محادثات مع HBO، ولكن هذه المحادثات لم تصل بعد إلى تلك المراحل المتقدمة. ونظرًا إلى أن أمازون تقدم صفقة مربحة للغاية لـ HBO على عكس آبل، فهذا الأمر من شأنه أن يؤثر على قرار HBO.

طالب العديد من المحللين من شركة آبل تبني نظام الإشتراك في خدماتها نظرًا لأن الخدمات التي تعتمد على نظام الإشتراك تولد تدفقًا ثابتًا من حيث الإيرادات والأرباح على عكس خدمات الشراء حسب الطلب. كما تنبأ بعض المحللين بأن شركة آبل ستكسب مبالغ ضخمة جدًا من قطاع الخدمات الذي يتضمن Apple Music. وبالنظر إلى مدى التنافسية في هذا القطاع، فيبقى أن نرى ما إذا كان لدى شركة آبل ما يلزم لتحقيق النجاح.