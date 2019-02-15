الأرصاد| استمرار نشاط الرياح وتوقع سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 8

كتب: أحمد حامد دياب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء، وأن تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

ويتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الانحاء يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والطقس بارد شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة...