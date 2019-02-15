تكنولوجيا: GPD MicroPC.. أصغر ميني كمبيوتر في العالم لا يفتقد أي ميزة

إذا كنت تحتاج إلى كمبيوتر، لكن ظروف عملك لا تسمح لك باستخدام الحواسيب الصغير (نوتبوك) Notebook المتوافرة حاليا في الأسواق، فأنت في حاجة إلى إلقاء نظرة على كمبيوتر GPD MicroPC، أصغر كمبيوتر في العالم دون أن يفتقد أي ميزة موجودة في الأجهزة الأخرى.

عندما أصدرت مايكروسوفت حاسوبها Microsoft Surface Go، الصغير حجما وخفيف الوزن والأكثر تحملا، لُقب بقاتل تابلت أبل iPad 6، ومع ذلك، فإن كمبيوتر GPD MicroPC هو أصغر من كمبيوتر مايكروسوف Surface Go!

وشاشة كمبيوتر GPD MicroPC بقياس 6 بوصة، ويزن 440 جراما، ويستهلك فقط 10 وات من الكهرباء، ويعمل بمعالج إنتل N4100، رباعي النواة، وهارديسك بسعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي (رام RAM) بقدرة 4 جيجابايت، وإمكانية الاتصال بشبكات الواي فاي والبلوتوث.

ويحتوي كمبيوتر GPD MicroSD على 3 منافذ USB 3.0، ومنفذ لشريحة ذاكرة microSDXC، ومنفذ USB C ومنفذ HDMI ومنفذ RS-232 وRJ45، بالإضافة إلى نظام تبريد يزيد من تحمل وكفاءة الكمبيوتر.

وكمبيوتر GPD MicroPC عالي التحمل، وأثبت كفاءة كبيرة في اختبارات السقوط من ارتفاع 5 أمتار، واختبارات التعرض للحريق ومقاومة الاحتكاك والصدمات.

&

ونجحت حملة تمويل كمبيوتر GPD MicroPC في جمع المبلغ المستهدف، على موقع التمويل الجماعي indiegogo، ومن المقرر أن يصل إلى داعميه بحلول أغسطس المقبل، وبسعر 299 دولارا للجهاز الواحد (5300 جنيها مصريا تقريبا).