تكنولوجيا: ناسا تعلن إطلاق تلسكوب جديد لفهم أصول الحياة والكون بحلول 2023

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا عن إطلاق تلسكوب فضائى جديد لفهم أصول الحياة والكون، إذ تطلق على هذه المهمة اسم SPHEREx.
وتهدف وكالة الفضاء إلى إطلاقها بحلول عام 2023 وقد خصصت بالفعل 242 مليون دولار للمشروع، غير شاملة تكاليف الإطلاق، والتى من المفترض أن تستمر لمدة عامين على الأقل.
وبمجرد وصول مهمة SPHEREx بالفعل إلى المدار، فإنها ستراقب وتجمع البيانات الخاصة بأكثر من 300 مليون مجرة، على بعد 10 مليارات سنة ضوئية من الأرض، بالإضافة إلى 100 مليون نجم فى مجرة درب التبانة كل ستة أشهر.
وستستخدم المهمة تكنولوجيات مأخوذة من أقمار صناعية بالأرض والمركبة الفضائية المريخية لمسح السماء، وبما أنها ستستخدم 96 طولًا موجيًا، فإنها ستمنح ناسا طريقة لإنشاء خريطة سماء تفصيلية للغاية مع دقة أعلى بكثير من الخرائط السابقة.
الأهداف الرئيسية للتلسكوب الفضائى هى البحث عن الماء والجزيئات العضوية فى مجرة درب التبانة، كما ستبحث عن مكونات الحياة فى المناطق التى تولد فيها النجوم، وكذلك فى الأقراص حول النجوم التى تشكل كواكب جديدة، ومن خلال تدريب عين التلسكوب خارج مجرتنا، تأمل ناسا فى العثور على المزيد من الأدلة حول كيفية تشكل الكون وتطوره.
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