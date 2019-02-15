آبل ترضخ وتعود لبيع هواتف آيفون القديمة في ألمانيا برقاقات…

قالت شركة آبل اليوم الخميس إنها ستستأنف بيع طرازات هواتف آيفون القديمة في متاجرها في ألمانيا بعد أن تم حظرها في العام الماضي، ولكنها هذه المرة لن تتمكن من بيع إلا الطرازات التي تضم معالجات من شركة كوالكوم، التي تتصارع معها في معركة قانونية عالمية.

وقالت الشركة إنه لم يكن لديها خيار آخر إلا أن تتوقف عن استخدام بعض الرقاقات من شركة إنتل في هواتف آيفون المتجهة إلى ألمانيا من أجل الامتثال لقضية التعدي على براءات الاختراع التي فازت بها شركة كوالكوم ضد شركة آبل هناك في شهر كانون الأول/ديسمبر.

وكانت شركة كوالكوم، التي تعد أكبر مزود في العالم لرقاقات الهاتف المحمول، قد رفعت دعوى قضائية على شركة آبل في ألمانيا زاعمة أن بعض طرازات آيفون 7 وآيفون 8 القديمة انتهكت براءات اختراع كوالكوم بشأن ما يسمى “تعقب المغلف”، وهي ميزة تساعد الهواتف المحمولة على توفير طاقة البطارية أثناء إرسال واستقبال الإشارات اللاسلكية. ولم ينبع انتهاك براءات الاختراع المزعوم من رقائق إنتل التي استخدمتها آبل كبديل عن رقاقات كوالكوم بل من شركة أخرى هي Qorvo التي لم توجد رقاقاتها إلا في الهواتف القديمة مع مودمات إنتل.

وقررت المحكمة الألمانية أواخر العام الماضي أن آبل بالفعل تنتهك براءة الاختراع الخاصة بكوالكوم وحظرت بيع بعض طرازات آيفون التي استخدمت رقائق مودم إنتل، مما دفع شركة آبل إلى سحب الأجهزة من 15 متجرًا للبيع بالتجزئة في ألمانيا ومتجرها الإلكتروني في البلاد.

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وقالت آبل إن كوالكوم متورطة في ممارسات ترخيص براءات غير قانونية لحماية احتكار ما يسمى بشرائح المودم، التي تربط الهواتف المحمولة بشبكات البيانات اللاسلكية. وقد ادعت شركة كوالكوم بدورها أن آبل قد انتهكت براءات اختراعها. وهناك قضية رئيسية بين الشركتين ستبدأ المحاكمة فيها في الولايات المتحدة في شهر نيسان/أبريل القادم.

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وكانت آبل قد بدأت بالتدريج استخدام شرائح المودم الخاصة بشركة إنتل في عام 2016 بعد سنوات من استخدام شرائح كوالكوم حصريًا. ولكن في طرازات آيفون في العام الماضي، تخلت آبل تمامًا عن رقاقات كوالكوم لصالح إنتل. ولكن كوالكوم استمرت في تزويد شركة آبل بشرائح لطرازات آيفون الأقدم التي لا تزال تُباع.