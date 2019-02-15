شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذف العديد من التطبيقات الخبيثة من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد عملاق البحث "جوجل" من حدة المعركة ضد "الجهات الفاعلة السيئة" والمطورين المشبوهين، من أجل حماية المحتوى والحفاظ على خصوصية مستخدميه.

ووفقا لموقع فون ارينا التقنى الهندى، فقد قامت الشركة بحذف العديد من التطبيقات من متجر بلاى على نظام التشغيل أندرويد.

وقال الموقع إن جوجل أحرزت تقدما ملموسا ليس فقط فى إزالة البرامج الضارة من متجر بلاى "play store"، ولكن ربما الأهم من ذلك، وقف التطبيقات التى يحتمل أن تكون ضارة من الدخول إلى المتجر الرقمى فى المقام الأول.