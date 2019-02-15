شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: نسبة إدمان الكوريين للهواتف الذكية تصل إلى 19% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجرتها وزارة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات الكورية، أن هناك نسبة كبيرة للغاية من الكوريين يطلق عليهم " مدمنين" للهواتف الذكية ومواقع الانترنت.

ووفقاً لموقع world.kbs، قالت الدراسة التى تعمل للتعرف على مدى الإفراط فى الاعتماد على الهواتف الذكية لعام 2018، أن نسبة المفرطين فى استخدام الهواتف الذكية من الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و69 عاما، قد بلغت 19% فى العام الماضى، لتسجل زيادة مستمرة بعد أن كانت 17% فى عام 2016، و18% فى عام 2017".

وأوضحت الدراسة أن المواقع التى تجذب الكوريين وتجعلهم يدمنونها هى برامج المراسلة الفورية، ومواقع التواصل الاجتماعى، والألعاب الإلكترونية، وأخيرا المواقع الإخبارية.

وقد جرى البحث الكورى على 28 ألف شخص فى مختلف أنحاء البلاد، ويدرك 77 % من المفرطين على الهواتف الذكية خطورة الأمر.