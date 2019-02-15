شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضع اللمسات الأخيرة على خدمتها الجديدة لبث الفيديو لمنافسة نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم أبل إطلاق خدمة بث الفيديو على هواتفها الذكية خلال أشهر قليلة، إذ وصلت الشركة إلى المراحل الأخيرة لتطوير خدمة البث، والتى من المتوقع أن تكون فى نهاية شهر إبريل المقبل، أو أوائل مايو.

ووفقا لموقع CNBC، من الواضح أن أبل لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركة HBO ، لذلك فمن غير المرجح أن تقدم أى برامج تلفزيونية من هذه الخدمة المحددة، وكذلك وينطبق نفس الشىء على Netflix

,ستسمح خدمة الفيديو الجديدة من أبل للعملاء بالاشتراك فى مختلف منتجات البث الرقمى ومشاهدتها في تطبيق iOS TV، وعلاوة على ذلك، يذكر التقرير أن أبل تخطط للمساح للمستهلكين لمشاهدة جميع البرامج التلفزيونية في تطبيق واحد، بدلا من مطالبتهم بتحميل تطبيقات منفصلة لكل خدمة.

ومن المقرر أن تقدم قنوات Starz و Showtime و Viacom خدماتها عبر منصة أبل الجديدة، ليكون بإمكان المستخدمين مشاهدة برامجهم بالخدمة القادمة.