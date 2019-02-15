أمطار ورياح وتدهور رؤية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، ويستمر نشاط الرياح على جميع الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن اليوم تتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على جميع الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط...
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