درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15/2/2019 بمحافظات مصر

نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر نشاط الرياح اليوم الجمعة، على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والطقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3...