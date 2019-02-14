تكنولوجيا: “آي-دا”.. رسامة روبوت تقيم معرضا للوحاتها الفنية وتدعو الحضور للمناقشة

“آي-دا”.. رسامة روبوت تقيم معرضا للوحاتها الفنية وتدعو الحضور للمناقشة! فقد صنع العلماء روبوت رسامة تدعى “آي-دا”، يقولون إنه ستكون قادرة على جذب الناس، بسبب قدرتها على الرسم بالرصاص، حيث تمسك قلم رصاص في يدها الإلكترونية.

والروبوت “آي-دا” Ai-Da في المراحل النهائية من بنائها من قبل المهندسين في شركة ” كورنوال”، الذين كشفوا أن اسم Ai-Da يعود إلى اسم عالمة الرياضيات البريطانية والرائدة في مجال الكمبيوتر “أدا لوفليس” Ada Lovelace.

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وعن تفاصيل حياة الروبوت الرسامة، يقول ميلر المسؤول عن صنعها: “هي فنانة روبوت واقعية للغاية، وأطمح ألا يختلف أداؤها عن أداء نظرائها البشر. ستقوم آي-دا بالرسم، ونأمل أن نصمم تكنولوجيا خاصة لتساعدها على الرسم”.

تم صنع “آي-دا” بعناية من قبل أخصائيين، حتي شعر حاجبها اهتموا به، وتقوم الكاميرات في كل من مقل العيون على الخصائص البشرية، أي أنها ستتواصل مع جمهورها بالعين وربما تبعهم، فتفتح وتغلق فمها كما يفعل البشر.