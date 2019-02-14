فوجئ عدد من مشاهير هوليوود بغلق حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور “إنستجرام” Instagram، الأمر الذي جعلهم يغردون على twiter متسائلين عن الأسباب.
وبعد ساعات من التغريدة التي كتبتها سيلينا جوميز ، أحد من تم غلق حسابهم، رد ممثلو الشركة في تغريدة عبر حسابهم الرسمي قائلين: “نعلم بوجود مشكلة أدت لتغيير في حساب عدد المتابعين لعدد من الحسابات، نعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.”
ولم تكن سيلينا جوميز الوحيدة من النجمات اللاتي تم غلق حسابهن، فقد خسرت آريانا جراندي أيضا الملايين من المتابعين على حسابها.
وأعلنت “إنستجرام” قبل ذلك عن نيتها إزالة الملايين من الحسابات الزائفة، وهو ما يُعتقد أنه السبب الرئيس في الخلل الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إنستجرام تغلق حسابات نجمات هوليوود وتبرر: “خلل فني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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