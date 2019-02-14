تكنولوجيا: Energizer تقدم هاتف Power Max P18K Pop مع بطارية 18000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هاتف P18K هو أحدث إصدارات Energizer من الهواتف الذكية، الذي يأتي بقدرة فائقة للبطارية تصل إلى 18000 mAh ليدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى يومين من تشغيل الفيديو، أو 4 أيام من تشغيل الموسيقى، وأيضاً 50 يوم متواصل في وضع الإستعداد.

يدعم هاتف Power Max P18K Pop شاحن بقدرة 18W مميز بتقنية الشحن السريع عبر USB Power Delivery 2.0، كما يمكن للهاتف أن يدعم المستخدم كقاعدة للشحن أيضاً للهواتف أو الإكسسوارات الأخرى، أيضاً يتميز الهاتف بسماكة 18مم.

وتشير Pop في عنوان الهاتف إلى الكاميرة المنبثقة في تصميم الهاتف، والتي تضم إعدادات مزدوجة مع مستشعر 16 و2 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر 12 و5 إلى جانب 2 ميجا بيكسل، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل.

كما يأتي هاتف Power Max P18K Pop بشاشة 6.2 إنش مميزة بجودة عرض 1080 بيكسل، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج MediaTek Helio P70، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

الهاتف يضم منفذ USB-C للشحن ولإتصال السماعات أيضاً، ومن المقرر أن يتوفر هاتف P18K Pop في شهر يونيو كما سيتم عرض الهاتف من بين إصدارات Energizer ال25 خلال فعاليات مؤتمر MWC للعام 2019.

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